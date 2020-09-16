Уфа, , 16:06 — REGNUM Асфальт провалился под припаркованным автомобилем в Тольятти. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел утром 16 сентября на ул. Матросова около дома №36. Асфальт провалился из-за прорыва старой трубы.

Сообщается, что сейчас ситуация находится под контролем. Сотрудники коммунальных служб с помощью бойлеров откачали воду, откопали трубу. Сейчас они начали аварийно-восстановительные работы, которые будут осуществляться круглосуточно до полного устранения последствий аварии.

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