Казань, , 16:06 — REGNUM В Казани ночью 15 сентября от многочисленных ожогов скончалась 41-летняя местная жительница. По подозрению в поджоге задержан 40-летний муж потерпевшей. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

По предварительной версии, в ночь с 8 на 9 сентября в Казани в квартире одного из домов по улице Главная супружеская пара распивала спиртные напитки. Их малолетняя дочь находилась у подруги. Когда женщина уснула, муж облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Пожар охватил всю квартиру. Пожарных и скорую помощь вызвали соседи. Мужчина, являясь инвалидом по зрению, свою вину признал частично. Следствие обратится в суд для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения.

Продолжается расследование уголовного дела.

В местных СМИ появилась информация, что женщина получила около 60% термических ожогов поверхности тела, а также ожог верхних дыхательных путей. Ее госпитализировали в отделение реанимации, где проводили противошоковую терапию. От полученных травм пациентка скончалась.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии выяснили причины пожара в квартире трехэтажного дома в ЖК «Царево village» в Новом Шигалеево, который произошел 15 сентября. К возгоранию привело неправильное использование электроприборов на кухне в квартире на первом этаже. Кроме этого, установлено, что кроме двоих погибших, при пожаре пострадали три человека.

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