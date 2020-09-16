Ульяновск, , 15:48 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего горожанина, которого обвинили в участии в преступной группе по сбыту наркотиков. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела являлся членом преступного сообщества, которое сбывало наркотики через тайники (закладки). Информация о том, где были спрятаны наркотики, передавалась покупателям только после перевода средств на номера виртуальных счетов. По версии правоохранителей, обвиняемый в феврале 2019 года приобретал через интернет наркотические средства.

В следственном управлении установили, что членами преступного сообщества являлись четыре человека — жители Ульяновской и Самарской области, а также Чувашии. Их незаконная деятельность была пресечена в ноябре прошлого года в ходе совместной операции региональных управлений МВД, ФСБ и СКР.

Обвинение ульяновцу предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе»), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой»), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено разбирательство по уголовному делу в отношении безработного жителя Перми, которого обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков: он был задержан в Старомайнском районе после извлечения из тайника более 2 кг наркотика. Ему назначено шесть лет колонии строгого режима.

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