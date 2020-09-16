Апатиты, Мурманская область, , 15:40 — REGNUM Ране судимый житель города Апатиты обстрелял двух прохожих из пистолета, сообщает «Хибинформбюро».

ЧП произошло вчера днем на улице Жемчужной. По словам пострадавших, преступник открыл огонь после того, как они назвали его бомжом. Одна из пуль попала пострадавшему в спину, а вторая — другому в руку.

Оперативники отдела уголовного розыска, сотрудники службы участковых уполномоченных и мурманские бойцы СОБР Росгвардии задержали преступника.