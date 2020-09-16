Курган, , 15:38 — REGNUM В Кургане во второй половине дня 16 сентября без электричества остался центр города и несколько микрорайонов. Не работают светофоры и кассовые аппараты в магазинах, сообщили курганцы в социальных сетях.

Как пояснили в Сибирско-Уральской энергетической компании в 15:20 по местному времени (13:2 мск) в Кургане действиями защит произошло отключение части потребителей.

«Персонал СУЭНКО совместно со Свердловским РДУ приступил к устранению причин технологического нарушения. Будут приняты все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки оперативно восстановить электроснабжение», — говорится в пресс-релизе СУЭНКО.