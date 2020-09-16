Тихвин, Ленинградская область, , 15:30 — REGNUM Пенсионер в Ленинградской области отправился за клюквой и не вернулся домой. На следующий день его безжизненное тело было обнаружено на 188 км железнодорожного перегона «Цвылево — Тихвин». Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Пригородная электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Труп мужчины был найден 15 сентября в 06:20 мск. Прибывшие полицейские оперативно установили, что тело принадлежит 70-летнему жителю города Тихвин Ленинградской области.

Родственники мужчины рассказали, что днем ранее пенсионер отправился в лес собирать клюкву. По версии полиции, чтобы сократить путь, пожилой человек переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте и получил смертельные травмы от проходящего поезда.

«Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 сентября в Пушкине была насмерть сбита электричкой молодая жительница этого города, которая шла через пути в наушниках и не заметила приближающегося электропоезда.

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