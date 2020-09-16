Тюмень, , 15:16 — REGNUM В Тюмени по жалобам пациентов о фиктивных операциях проводится полицейская проверка деятельности врача-офтальмолога из частной клиники. Об этом сообщает портал 72.ru.

Внучка 93-летней ветерана войны из Тюмени сообщила изданию, что у бабушки резко ухудшилось зрение. Семья обратилась в частную клинику. По словам внучки, офтальмолог из клиники «Доктор А» рекомендовал пожилой женщине смену хрусталика за 35 тысяч рублей. Процедура была проведена, жалоб у пациентки не наблюдалось, но семью всполошил звонок из полиции. Оказывается, что на офтальмолога, проводившего смену хрусталика, поступило несколько жалоб.

«История как у нас — настоятельная рекомендация замены хрусталика. Я отвезла бабушку на проверку в городскую поликлинику. Доктор дал заключение, что хрусталик в глаз установлен не был. Врач вернул нам деньги, но он продолжает работать», — сообщила внучка обманутой пациентки.

В администрации клиники «Доктор А» изданию подтвердили ход полицейской проверки. В клинике проводится своя внутренняя ревизия.

«Пока врача отстранить от работы мы не можем, но можем предложить уйти в отпуск до выяснения всех обстоятельств. Возможно, это вообще станет темой судебного разбирательства о защите деловой репутации», — отметили в дирекции частной клиники.