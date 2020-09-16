Дамаск, , 15:23 — REGNUM На один из наблюдательных пунктов ВС Турции в сирийском Идлибе произошло нападение. Об этом 16 сентября сообщает турецкое министерство национальной обороны.

«В зоне деэскалации в Идлибе к нашим наблюдательным пунктам под номерами 3,4,5,6,7,8 и 9 подошли группы людей, которые выглядели как мирные жители. Они атаковали наш наблюдательный пункт номер 7 и разбежались после принятых (ответных) мер», — говорится в сообщении.

Также в нем утверждается, что группы нападавших «координировались режимом (президента Сирии Башара) Асада».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября заместитель начальника российского Центра по примирению в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что в южной части зоны деэскалации «Идлиб» боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготавливается провокация с применением отравляющих веществ.