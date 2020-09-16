Уфа, , 15:29 — REGNUM Спасатели в Башкирии помогли членам семьи, машина которых оказалась в реке. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, поздним вечером 15 сентября спасатели получили информацию о том, что в Белорецком районе на реке Малый Инзер автомобиль BMW X5 застрял под железнодорожным мостом. В нем, кроме взрослых, находился также и ребенок восьми лет.

Спасатели срочно выехали на помощь. Они отбуксировали автомобиль на берег. В результате никто не погиб и не пострадал.

Было установлено, что семья ехала на автомобиле в Уфу из Сибая. Во время поездки они решили сделать фотографии, но застряли в реке. А поскольку сами выбраться они не смогли, то позвали на помощь спасателей.

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