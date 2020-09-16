Яшалтинский район, , 15:06 — REGNUM Прокуратура проверит целевое расходование средств при реконструкции детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в Республике Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Проверка организована на основании жалобы, поступившей от жительницы Яшалтинского района. Согласно контракту, который был заключён между Яшалтинской детско-юношеской спортивной школой и ООО «Альянс-Строй», стоимость работ превысила 17 млн рублей. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, что оздоровительный лагерь «Лесная сказка», закрытый в 2017 году, должен был принять детей летом 2020 года. Однако реконструкция объекта затянулась. По данным на 1 июня 2020 года, готовность зоны отдыха составляла 60%. Срок завершения работ был перенесён на 1 августа 2020 года.