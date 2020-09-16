Ярославль, , 15:01 — REGNUM Расследованием уголовного дело об убийстве двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске Ярославской области займётся Главное следственное управление СК России. В рамках дела следователи дадут оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий. Такое поручение дал глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

Данное поручение связано с личностью основного подозреваемого — 41-летнего Виталия Молчанова. По предварительной информации, он ранее был судим по нескольким статьям: убийство, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Учитывая тяжесть этих статей, Молчанов должен был находиться под пристальным контролем правоохранительных органов.

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Как пояснил ИА REGNUM источник в силовых органах, по истечении срока отбывания наказания сотрудники УФСИН уведомляют о передвижении освобождённых органы полиции, которые и осуществляют дальнейший контроль за их поведением.

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