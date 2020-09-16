Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 14:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло ДТП, в результате которого полицейский автомобиль «Нива» столкнулся с Land Cruiser. Пострадали четыре человека, в том числе один сотрудник полиции, пишет «Интерфакс-Юг».

Инцидент произошел 15 сентября около 21:00 в станице Зеленчукской. Госпитализированы с травмами два человека — сотрудник полиции, который управлял служебной машиной, и его пассажир. Еще двое пострадавших после оказания им медицинской помощи были отпущены домой.

В настоящее время по факту происшествия проводится служебная проверка. В МВД республики отметили, что по ее итогам будут приняты соответствующие решения, в том числе об увольнении полицейского, если окажется, что ДТП произошло по его вине.