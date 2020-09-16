Ишим, Тюменская область, , 14:51 — REGNUM В Тюменской области, после прокурорской проверки сигнала о проведении в одной из школ Ишима антитеррористического урока с «захватом заложников», в отношении учебного заведения и его директора возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорным ведомством установлено, что «концепция указанного мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации».

В отношении директора школы и учебного заведения, где был произведён «захват заложников», напугавший детей и встревоживший родителей, и её директора возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»).

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