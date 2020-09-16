Уфа, , 14:51 — REGNUM 20 случаев отравления грибами зарегистрировали за восемь месяцев текущего года в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, грибы были собраны в лесу и приготовлены дома. К счастью обошлось без летальных исходов.

Отмечается, что наиболее тяжело переносят острые отравления грибами несовершеннолетние и пожилые люди.

При этом самой распространенной причиной отравлений грибами является неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, а также их неправильное приготовление.

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