Ереван, , 14:39 — REGNUM В результате обстрела со стороны Азербайджана на одном из участков армяно-азербайджанской границы погиб военный Армении. Об этом 16 сентября сообщает армянское минобороны.

«В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном участке (армяно-азербайджанской границы — ред.), смертельное огнестрельное и осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян», — говорится в сообщении и добавляется, что для выяснения обстоятельств гибели военного проводятся следственные действия.

Кроме того, указывается, что, по данным минобороны Армении, в последнее время со стороны Азербайджана выросла активность на данном участке границе, и азербайджанская сторона попыталась провести укрепительные работы, из-за чего там, как считает армянская сторона, выросла напряженность.

«Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшего обострения находящиеся на передовой подразделения ВС Армении были вынуждены предпринять соответствующие действия», — также уточняется в сообщении.

При этом в нем возлагается ответственность «за сложившуюся ситуацию и рост напряженности» на азербайджанскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в минобороны Азербайджана отметили, что на границе с Арменией был ранен азербайджанский военнослужащий.