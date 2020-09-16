Челябинск, , 14:07 — REGNUM В своей предсмертной записке националист Максим Марцинкевич попросил отправить свой ежедневник и книгу Фредерика Бастиа своей гражданской жене. Текст записки опубликовал телеграм-канал «Подъём».

"У меня к вам огромная и последняя просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН-письмо по адресу. Вот номер. <…> Екатерина Руслановна. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу «Протекционизм и коммунизм» и черный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи — утилизировать. 15.09.2020 . Марцинкевич М.С.», — говорится в тексте записки.

Также он попросил прощения у администрации СИЗО за «доставленные неудобства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, националист Максим Марцинкевич покончил с собой в следственном изоляторе №3 Челябинска.

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