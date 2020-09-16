Ярославль, , 14:05 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в городе Рыбинске Ярославской области в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт СКР.

Место преступления СУ СКР по ЯО

Как ранее сообщало ИА REGNUM две девочки 2006 и 2011 годов рождения были найдены убитыми 15 сентября. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

«В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ, которое соединено с ранее возбужденным. В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании Yarnews.net

В двойном убийстве подозревается 41-летний Виталий Молчанов. Его розыск продолжается уже больше суток.

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