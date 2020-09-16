Челябинск, , 13:46 — REGNUM Российский националист Максим Марцинкевич, также известный как «Тесак», найденный без признаков жизни в одиночной камере в челябинском СИЗО, оставил предсмертную записку. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

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«По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, — добавили в следственном ведомстве.

По данным СКР, тело заключённого было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Максиму Марцинкевичу, которого приговорили к десяти годам колонии строгого режима за экстремизм, разбойные нападения и хулиганство.

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