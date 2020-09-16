Пенза, , 15:58 — REGNUM В Пензе предприниматель потеряла 157 тыс. рублей при заказе через интернет нитриловых перчаток и бактерицидных облучателей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

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На электронную почту заявительнице пришло письмо с реквизитами для оплаты. Следуя указаниям продавца, женщина перевела необходимую сумму на счет организации, но товар так и не получила. Повторные электронные письма остались без ответа.

В полиции по факту мошенничества организована проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Пострадавшая призналась правоохранителям, что о подобных случаях обмана знала, но сомнений в тот момент у нее не возникло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с заявлением в полицию Башмаковского района Пензенской области обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился крупной суммы денег, поверив лжесотруднику банка.

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