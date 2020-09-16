Ижевск, , 13:34 — REGNUM В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в Удмуртском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось, что вопреки действующего законодательства, начальник гидрометцентра Удмуртии в 2019—2020 годах неоднократно заключал с родственниками договоры на виды работ, выполнять которые должны были штатными единицами филиала.

На оплату этих работ было выделено 170 тыс. рублей. По представлению прокурора в отношении начальника филиала применены дисциплинарные меры в виде увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября 2018 года заместитель руководителя ФКУ «Центр ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС России по Удмуртии» не предпринял предусмотренных законодательством мер для недопущения конфликта интересов со своей дочерью — учредителем компании и был уволен.

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