Боровск, Калужская область, , 13:54 — REGNUM Заведующая детским садом в Боровском районе подозревается в получении взяток, сообщила 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

В ходе расследования установлены факты причастности подозреваемой к получению денежных взяток от подчиненных сотрудников за покровительство по службе, которым заведующая детским садом выписывала премии и с их согласия присваивала. Общая сумма выявленных взяток превысила 200 тыс. рублей.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Взяточнице грозит наказание — до трёх лет лишения свободы», — сказала Искрина Басулина.

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