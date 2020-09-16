Боровск, Калужская область, 16 сентября 2020, 13:54 — REGNUM Заведующая детским садом в Боровском районе подозревается в получении взяток, сообщила 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.
В ходе расследования установлены факты причастности подозреваемой к получению денежных взяток от подчиненных сотрудников за покровительство по службе, которым заведующая детским садом выписывала премии и с их согласия присваивала. Общая сумма выявленных взяток превысила 200 тыс. рублей.
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