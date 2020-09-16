Ярославль, , 13:22 — REGNUM В Ярославской области продолжаются поиски убийцы двух несовершеннолетних девочек, которое произошло 15 сентября в Рыбинске. Основным подозреваемым считается 41-летний Виталий Молчанов.

Фото подозреваемого в убийстве

Как сообщает ярославский портал Yarnews со ссылкой на источники, мать девочек (8 и 13 лет), проживавшая ранее с детьми в Омской области, познакомилась с Виталием Молчановым в интернете. При этом известно, что он был судим по нескольким статьям: убийство, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Примерно месяц назад семья переехала в Рыбинск, где мать девочек устроилась на работу медсесетрой. 15 сентября придя с дежурства женщина обнаружила своих девочек мертвыми со множественными колотыми и резаными ранами, которые, скорее всего были нанесены ножом и топором.

УМВД по Ярославской области пока воздерживается от официальных комментариев, однако мотивом чудовищного преступления может оказать как ревность, так и маниакальность подозреваемого.

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