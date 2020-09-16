Абакан, , 12:23 — REGNUM В столице Хакасии задержан житель Новосибирска по подозрению в незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый приобрёл электронное устройство «для считывания информации» в июле 2018 года с целью угонов автомобилей. При этом покупка относилась к техническим средствам, запрещённых к свободному обращению.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.