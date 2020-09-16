Грязи, Липецкая область, , 12:18 — REGNUM Липецкая транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Липецкой области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

На место происшествия для координации деятельности правоохранителей прибыл липецкий транспортный прокурор Андрей Широков. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства аварии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 4:35 16 сентября на 305-м километре перегона Грязи — Орловские сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. В вагонах был металлом. Люди при аварии не пострадали, вред экологии не был нанесен.

В РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов по восьми направлениям. По данным прокуратуры, из-за аварии задержались четыре поезда. Сейчас они уже продолжили движение.

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