Манила, , 12:17 — REGNUM Как минимум четыре человека стали жертвами крушения военного вертолета, которое произошло в южной филиппинской провинции Басилан. Об этом 16 сентября сообщает медиагруппа ABS-CBN со ссылкой на местные власти.

По информации последних, перед крушением военной винтокрылой машины в месте, где случился инцидент, вначале поднялся сильный ветер, а затем начался сильный ливень.

Также уточняется, что тела четырех погибших были найдены на месте падения вертолета, который летел из города Замбоанга в Холо для того, чтобы эвакуировать гражданский персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что аварийное приземление совершил на севере Сирии вертолет международной антитеррористической коалиции, которая под руководством США действует на сирийской и иракской территории.