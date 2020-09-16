Уфа, 16 сентября 2020, 12:15 — REGNUM Мужчину зажало в автомобиле после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям.
По сообщению пресс-службы ведомства, 15 сентября на 6 км автотрассы Белорецк — Учалы столкнулись встречные автомобили Toyota Camry и Hyundai ix35.
В результате три человека получили травмы. Из-за сильного удара, водителя Toyota Camry зажало в автотранспортном средстве. Для его освобождения вызывали спасателей. Кроме этого, пострадал один ребенок, который находился в этой автомашине, а также водитель Hyundai ix35.
В настоящее время спасатели устанавливают все обстоятельства ДТП.
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