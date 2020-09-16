Тула, , 12:04 — REGNUM Нетрезвая женщина нанесла травмы своему маленькому ребёнку, попытавшись прокатить коляску с ним по рампе для скейтеров. Инцидент произошёл в городе Ефремов Тульской области. В пресс-службе следственного управления СКР по региону 16 сентября сообщили о начале проверки.

В сети накануне появилось видео, снятое на скейтплощадке в Ефремове. На кадрах видно, что явно нетрезвая женщина пытает разогнать коляску, в которой находится грудной ребёнок, чтобы въехать на рампу, однако коляска переворачивается, женщина падает. Малыш остаётся в коляске. Но на этом она не успокаивается и пытается повторить «трюк», коляска вновь переворачивается, малыш вылетает из коляски. По данным местных СМИ, это третий ребёнок женщины, в отношении ещё двоих детей она родительских прав лишена.

«Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещённой в СМИ информации о том, что 15 сентября 2020 года в городе Ефремове Тульской области женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на скейтплощадке, допустила неосторожное обращение и опрокидывание коляски с малолетним ребёнком, в результате чего ребёнок выпал из коляски и получил телесные повреждения», — сообщили в СК.

Следователи обещают дать юридическую оценку действиям женщины.