Липецк, , 11:56 — REGNUM Продолжили движение пассажирские поезда, на несколько часов задержавшиеся из-за аварии в Липецкой области. Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября на станции Грязи-Орловские сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда.

По данным ЮВЖД, были задержаны рейсы по направлениям Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Кисловодск, Москва — Нальчик, Сухуми — Санкт-Петербург, Махачкала — Санкт-Петербург, Смоленск — Анапа, Липецк — Москва и Мурманск — Анапа.

В пресс-центре ЮВЖД сообщили, что в вагонах перевозили металлолом, при аварии никто не пострадал. Причины происшествия выясняются, для ликвидации аварии создан оперативный штаб.

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