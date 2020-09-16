Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM В результате того, что лодка с пассажирами перевернулась на реке Чамбал в северо-западном индийском штате Раджастхан, как минимум семь человек погибли и ещё 14 в настоящее время числятся как пропавшие без вести. Об этом 16 сентября сообщает телеканал NDTV.

По информации журналистов телеканала, происшествие случилось в округе Кота с лодкой, на которой находилось от 25 до 30 человек. При этом предварительной причиной произошедшего названо сильное волнение на реке.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время проводится операция по спасению, в ходе которой вытащили из воды несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября лодка с 30-ю людьми на борту перевернулась у Багамских островов.