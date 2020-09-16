Иркутск, , 11:45 — REGNUM В Приангарье, несмотря на осень, обострилась паводковая обстановка: из-за непрекращающихся дождей реки начали выходить из берегов. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напора воды не выдержал мост через реку Ушаковку.

Таким был мост через Ушаковку Цитата из социальных сетей

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В ночь на 16 сентября, когда вода в реке достигла 210—220 сантиметров, его смыло. В правобережной части Иркутска затоплено почти 20 улиц, в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Подготовлены помещения для жителей на случай эвакуации. Тем временем река Ия вновь готовится затопить Тулун.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели предупреждают об ухудшении паводковой обстановки: 16 сентября на реке Ушаковке в районе города Иркутска ожидается повышение уровня воды до отметок 210−240 см, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.

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