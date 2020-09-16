Новомичуринск, , 11:39 — REGNUM 51-летний мужчина погиб на одном из водоёмов города Новомичуринска Рязанской области. Дайвер не всплыл в обозначенное время на поверхность, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Житель Московской области вместе со своим знакомым приехал в Новомичуринск для отдыха и подводной рыбалки. Вечером 15 сентября мужчина погрузился на дно водоёма, но, со слов его знакомого, в назначенное время не поднялся наверх. Тело дайвера было обнаружено на дне, явных следов криминального характера смерти не выявлено, точную причину установит экспертиза.

Проводится доследственная проверка.