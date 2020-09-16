Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 11:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел пожар в Карачаевском районе. В Учкуланском участковом лесничестве 14 сентября загорелся лес. Пожар носит низовой характер, однако площадь распространения огня за менее чем двое суток выросла с 1 га до 5,1 гектара, сообщил начальник отдела охраны, защиты леса минприроды КЧР Спартак Каракетов.

По его словам, горит лесная подстилка и валежник. Сложность в тушении огня связана с тем, что очаг пожара находится в труднодоступной горной местности, пишет «Интерфакс-Юг». При этом опасности перекидывания огня на ближайший населенный пункт — аул Х

В настоящее время в устранении пожара участвуют 35 человек из числа сотрудников Карачаевского лесничества и Лесной пожарной охраны. Стоит отметить, что информации о пожаре на сайте МЧС по региону, по данным на 11:00 16 сентября, нет.