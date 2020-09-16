Нальчик, , 11:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло четвертое за неделю ДТП с участием пассажирской «Газели». В результате столкновения с легковушкой пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Сообщили 16 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в 07:44 минут на пересечении улиц Чернышевского и Кешокова в городе Нальчике. На перекрестке столкнулись «Рено» под управлением 41-летней женщины и маршрутка, которой управлял 56-летний водитель.

«В лечебное учреждение для осмотра врачами доставлены восемь человек, среди которых один ребенок 2009 г. р. Информация по пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с участием маршрутной «Газели» и автомашины «Лада Калина» в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек. Их доставили в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.

Еще одна крупная авария с участием маршрутной «Газели» произошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии 8 сентября. В тяжелом состоянии доставлены в больницу шесть человек, остальные семеро получили травмы средней степени тяжести.

В тот же день на федеральной дороге «Кавказ» столкнулись «Газель» и «ВАЗ 2107». В результате погибла женщина, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.