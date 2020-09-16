Киев, , 11:16 — REGNUM В Киеве на проспекте Космонавта Комарова (переименован в проспект Гузара) произошла авария с участием мотоцикла. Об этом сообщила 16 сентября пресс-служба Национальной полиции города.

По предварительным данным, пешеход 1967 года рождения, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колёса мотоцикла.

«От полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла, 1989 года рождения, скончался в карете скорой помощи», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в закарпатской области Украины автомобиль ВАЗ 2106 врезался в остановку общественного транспорта. Погибли водитель и пассажир автомобиля.

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