Грозный, , 11:04 — REGNUM В Чечне 15 сентября произошло землетрясение. Его эпицентр находился в восьми километрах от российско-грузинской границы, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Эпицентр находился на глубине 12 км, магнитуда землетрясения составила 3,6. Информации о пострадавших и разрушениях в результате сейсмособытия нет, пишет Sputnik Грузия. На сайте МЧС РФ по Чеченской Республике информации о произошедшем землетрясении пока нет.

Между тем Европейский средиземноморский сейсмологический центр передает, что магнитуда землетрясения составила 3,9, а эпицентр находился на расстоянии 95 километров от города Грозный, на глубине два километра.

Стоит отметить, что в тот же день в 10:12 подземные толчки случились в Шамильском районе Дагестана, в 100 км от Махачкалы. Эпицентр располагался на глубине 15 км примерно в двух километрах от аула Хучада. Магнитуда землетрясения составила 3,6.