Уфа, , 11:12 — REGNUM Мужчину обвиняют в смертельном дорожно-транспортном происшествии, совершенном шесть лет назад в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, днем в сентябре 2014 года обвиняемый в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле «Ауди А8» по автотрассе «Аскино-Байки-Бердяш». Следователи считают, что в какой-то момент его автомобиль опрокинулся в кювет. В этом ДТП получила не совместимые с жизнью травмы женщина 28-и лет, которая находилась в салоне автомобиля.

Отмечается, что свою вину 39-летний обвиняемый не признал. По его словам, автомобилем управляла скончавшаяся девушка. Экспертиза установила, что машиной управлял обвиняемый, а пассажирка во время аварии вылетела из салона автомобиля, т.к. была не пристегнута. Женщину прижало крышей автотранспортного средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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