Благовещенск, , 11:03 — REGNUM В Благовещенске Амурской области в районе городской больницы утром 16 сентября обнаружен труп мужчины без видимых телесных повреждений.

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Тело мужчины нашли в районе улиц Больничной и Батарейной. В полицию о случившемся сообщили сотрудники скорой помощи. Как рассказали Amur.life в городской полиции, личность умершего установлена — это местный житель 1983 года рождения.

Выясняются обстоятельства и причины гибели мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в помещении торговой точки по улице Орджоникидзе в Саратове обнаружили тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением. В региональном следственном управлении СКР по данному факту возбудили уголовное дело.