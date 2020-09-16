Чебоксары, , 10:51 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 22-летнему жителю Канашского района, которого обвиняли в надругательстве над пятилетней дочерью и истязании своих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике и прокуратуре Чувашии.

Правоохранители установили, что в мае 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в одной из деревень, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей пятилетней дочери.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, с мая 2019 года по январь 2020 года он систематически наносил побои трём своим детям — годовалому ребёнку, трехлетнему и пятилетнему детям. По версии следствия, данные преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.

«Подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал частично, указав, что действительно систематически наносил побои своим детям в целях их воспитания», — говорят в надзорном ведомстве.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не установлено.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении малолетней»), п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Канашский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Следователем инициирован вопрос о лишении осужденного родительских прав. В прокуратуре отмечают, что ранее мать детей лишена родительских прав.

«В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, решается вопрос о передаче их родственникам», — говорят в региональной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор 53-летнему мужчине, которого обвинили в надругательстве над 10-летней внучкой. Приговором суда первой инстанции ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год.

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