Улан-Удэ, , 10:51 — REGNUM За восемь месяцев с начала года в домах жителей Улан-Удэ электричество отключалось 282 раза, что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, по каждому случаю проводится разбор с выяснением причин.

По словам директора производственного отделения «Городские электрические сети» ПАО «Россети Сибирь» в Бурятии Сергея Старикова, чаще всего виновато изношенное оборудование. Кроме того, в числе причин названы ветры и дожди, обрыв проводов и так далее.

В результате одного из последних нарушений без света остались почти 2,2 тыс. жителей, 14 многоквартирных домов и одна больница. Выяснилось, что из-за грозы вышли из строя три подземные 6-киловольтные линии.

Как отмечается, наиболее проблемные участки электросетей включены в программу ремонтов на 2021 год.