Уфа, , 10:50 — REGNUM Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в юго-восточных районах Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, чрезвычайная пожароопасность в этих районах сохранится с 16 по 18 сентября текущего года.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов. Также напоминают, что нельзя разводить костры в лесах или на торфянике. Кроме этого, не нужно поджигать сухую траву.

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