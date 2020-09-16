Киев, , 10:48 — REGNUM За минувшие сутки в Донбассе три украинских силовика подорвались на минах или гранатах. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба «Операции Объединённых сил» (ООС) Украины.

В пресс-службе рассказали, что во время проведения инженерных работ возле населённого пункта Водяное, один военнослужащий пострадал при взрыве неизвестного устройства.

«Он получил ранения средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

Также пострадали два силовика, подорвавшиеся на гранате РГД-5 в районе посёлка Шумы.

«Всех раненных доставили в лечебные учреждения, их состояние стабильное и удовлетворительное», — добавили в пресс-службе ООС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе ООС подтвердили, что в районе Шумов на «растяжке» подорвались полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад.

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