Ярославль, , 10:39 — REGNUM В Ярославской области зафиксированы еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика распространения коронавируса ИЦК

Таким образом, количество умерших от коронавируса в Ярославской области увеличилось до 45 человек. За стуки в регионе выявлено еще 53 случая коронавирусной инфекции, рост числа инфицированных продолжается. Сейчас от коронавируса лечатся 440 ярославцев.

Всего с начала пандемии в Ярославской области заболели 7904 человека, до конца недели число инфицированных, скорее всего, вырастет до 8 тысяч. При этом выздоровели 7419 ярославцев, в том числе за сутки в регионе выписано 69 человек.

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