Варшава, , 10:34 — REGNUM На руднике Рудылтовы в Польше произошла авария, из-за которой погиб один шахтер. Об этом сообщает Dziennik.

46-летний работник шахты осматривал подземный переход, и его в это время засыпало камнями.

«Сотрудник вошел в переход, чтобы проверить его обработанный контур. В этот момент на шахтера упали камни», — сообщил Томаш Глоговский, представитель Polska Grupa Górnicza, которой принадлежит данная шахта.

Причины отрыва камней станут понятны после аварийного расследования. Известно, что подземного толчка горной массы в шахте не было. Аварию исследуют Местное шахтерское управление в городе Рыбник и штаб-квартира организации Polska Grupa Górnicza. О происшествии были уведомлены прокуратура и Национальная инспекция труда.

По данным Высшего горнодобывающего управления (WUG) в Катовице, погибший шахтер стал 11-й жертвой со смертельным исходом в этом году в польской горнодобывающей промышленности и шестой в угольных шахтах. В прошлом году на польских шахтах погибли 23 человека, из них 16 — на каменноугольных.