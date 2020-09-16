Минск, , 10:42 — REGNUM В Минске сотрудниками МВД Белоруссии задержаны трое мужчин, которые подозреваются в подготовке нападения на правоохранителей. Об этом 16 сентября сообщает пресс-секретарь белорусского ведомств внутренних дел Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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«В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей», — говорится в сообщении

Также уточняется, что сотрудники белорусского МВД получили информацию, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в Минске стал интересоваться возможностью скупки шариков для подшипников, не скрывая, что они ему нужны для нападения на милиционеров. В сообщении говорится, что в воскресенье, 13 сентября, мужчина нашел двух компаньонов в возрасте 21 лет для данной незаконной акции, и они встретились на улице Сердича, где были задержаны правоохранителями.

«В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», — также говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в ходе изучения телефона главного фигуранта выяснилось, что последний является участником массовых беспорядков и дни после выборов президента Белоруссии находился на баррикадах в районе метро «Пушкинская», возводя их, организовывая и подбадривая других участников беспорядков, а также снимая на видео данный процесс.

«Известно, что «идейный вдохновитель» погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что представители Евросоюза не должны сомневаться в том, что президент республики Александр Лукашенко получил поддержку большинства на состоявшихся в августе выборах.