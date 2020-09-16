Пенза, , 10:40 — REGNUM В Пензе на перекрестке улиц Володарского и Максима Горького иномарка сбила мужчину-пешехода. Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения в вечернее время 15 сентября. Ролик с места ДТП опубликован в городском сообществе автомобилистов в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина вышел на проезжую часть во время запрещающего сигнала светофора. После столкновения пешеход отлетел в сторону. Очевидцами наезда были несколько человек, но только один мужчина вызвался оказать помощь пострадавшему.

Травмированного пешехода госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства случившегося. Удалось выяснить, что за рулем автомобиля Nissan Pathfinder, сбившего мужчину, находился водитель 1967 года рождения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе на улице Калинина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и совершил наезд на придорожную световую опору. Авария произошла 31 августа вечером. В ДТП пострадали водитель автобуса, пятеро женщин и 14-летняя девочка. Их госпитализировали в медицинские учреждения.

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