Кяхтинский район, Бурятия, , 10:28 — REGNUM В Бурятии задержан 38-летний местный житель по обвинению в убийстве 82-летней родственницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело женщины с признаками асфиксии было найдено в ночь на 15 сентября в селе Киран.

Выяснилось, что задержанный проживал вместе с матерью и её парализованной после болезни сестрой. Чуть ранее мужчина вернулся с заработков и ушёл в запой. 14 сентября он лёг спать после очередных возлияний, но уснуть ему помешал храп тёти.

«Со злости обвиняемый вскочил с кровати, подбежал к женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла, после чего побежала к родственникам и от них вызвала полицию», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник дождался правоохранителей, сделал признательные показания, подробно рассказав о происшествии. Ему предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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