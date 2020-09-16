Пестречинский район, Татария, , 10:28 — REGNUM В Татарии выяснили причины пожара в квартире трехэтажного дома в ЖК «Царево village» в Новом Шигалеево. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по РТ.

Возгорание произошло из-за неправильного использования электроприборов на кухне в квартире на первом этаже. Кроме этого, установлено, что кроме двоих погибших, при пожаре пострадали три человека. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травмцентр республиканской клинической больницы двое мужчин. Еще одна пострадавшая — женщина, которую в удовлетворительном состоянии доставили в Пестречинскую центральную районную больницу.

ИА REGNUM напоминает, в Пестречинском районе Татарии произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. В результате происшествия погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС от жителей ЖК «Царево village» в Новом Шигалеево в восьмом часу вечера 15 сентября. В доме на первом этаже по улице Мусы Джалиля горела кухня в одной из квартир. Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться семь человек. В горевшей квартире пожарные обнаружили тела двоих погибших. Около 60 жильцов дома разместили в ближайшей школе.

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