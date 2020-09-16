Краснодар, , 10:04 — REGNUM Четверо детей из многодетной семьи отравились лекарствами в Краснодарском крае вечером 14 сентября, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как предварительно установлено, четыре девочки в возрасте от трёх до 11 лет у себя дома нашли и выпили лекарство, принадлежащее их матери. Детей, уже сонных, обнаружил их старший брат 19 лет, он же вызвал скорую. Медики госпитализировали детей, им оказали помощь. Их состояние оценивается как стабильное.

По информации прокуратуры, детей воспитывает 40-летняя мать, семья с 19 марта 2019 года состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту произошедшего.