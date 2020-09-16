Люберцы, Московская область, , 10:02 — REGNUM В одном из посёлков Московской области женщина оставила новорожденную девочку на лавочке. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«В дежурную часть второго отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов в поселке Имени Калинина на лавочке новорожденной девочки в возрасте, предположительно, около одного месяца», — говорится в сообщении.

Полиции удалось установить личность женщины — 32-летней матери ребёнка. По инциденту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.