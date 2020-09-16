Шахты, Ростовская область, , 10:00 — REGNUM Причиной возникновения крупного пожара на центральном рынке города Шахты (Ростовская область) могло стать замыкание электропроводки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 сентября.

«Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в одном из торговых павильонов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на рынке вспыхнул примерно в 16:00 мск 15 сентября. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Площадь пожара составила 900 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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